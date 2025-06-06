شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو فى صفقة انتقال حر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر.

نجح مسئولو الاهلى فى قيد أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى قائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية بعد إنهاء إجراءاته محلياً.

نجح النادى الأهلى حاليا فى إنهاء إجراءات قيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذى انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الكروى 2024 - 2025 مساء أمس، بانتهاء بطولة كأس مصر التى فاز الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى قام بقيد زيزو فى قائمته المحلية بعد الحصول على موافقة منطقتى الجيزة التابع لها الزمالك ومنطقة القاهرة التابع لها الأهلى، ثم سيقوم بقيد زيزو فى قائمته التى تخوض كأس العالم للأندية مستغلا فترة القيد الاستثنائى من 1 حتى 10 يونيو رغم تزامن هذه الفترة مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إدراج اسم زيزو في النظام الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (TMS) عن طريق مسئولى ناديه عبر السيستم الخاص بالفريق الأحمر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تعليمات لبعض الموظفين فى شئون اللاعبين بالتعاون مع جميع الأندية فى الإجازات، وإذا احتاج الأمر لإلغاء إجازة العيد إذا استدعى الأمر سيتم ذلك لمساعدة الأهلى فى القيد حتى يتمكن من تدعيم صفوفه قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية اعتباره النادى الوحيد الذى يحق له القيد حاليا.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز انتهى عقد زيزو مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025.

وبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، أصبح زيزو لاعبًا حرًا بداية من اليوم 6 يونيو 2025، مما أتاح له الانضمام للأهلى دون الحاجة إلى موافقة الزمالك.

الأهلي قام بتجهيز كل الأوراق المطلوبة من أجل قيد زيزو، وسيتم رفع اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد من الفيفا (TMS) اليوم، كما طالب النادي اتحاد الكرة بتوفير الموظفين اللازمين في مقر الجبلاية من أجل إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الموعد المحدد وفقاً للقيد الاستثنائى المفتوح للمارد الأحمر هذه الآونة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وكان الزمالك طالب بامتداد الموسم حتى 12 يونيو في محاولة قانونية لربط استمرار عقد لاعبه زيزو بذلك التاريخ، ومنع انتقاله المحتمل للنادي الأهلي والمشاركة معه في مونديال الأندية ولكن اتحاد الكرة رفض وأخطر النادى الابيض بانتهاء العقد اليوم.

وبصفة عامة يُعد أحمد سيد زيزو، من أهم لاعبى الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة وأفضلهم، نظرًا لمساهماته التهديفية فى العديد من البطولات التى حاز عليها الفريق، بالإضافة لتألقه وسط سقوط النادى فى بعض المناسبات.

وبالإضافة لمميزات اللاعب الفردية، يرتبط زيزو بعلاقة حب قوية بين جماهير الزمالك منذ وقت طويل، الأمر الذى يصعب عليهم فكرة انتقاله للغريم التلقيدى، النادى الأهلى.

وخلال رحلة زيزو، التي بدأت مع الزمالك منذ 7 مواسم وتحديدًا في يناير 2019، خاض زيزو مع الفارس الأبيض 260 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 84 هدفا، وصنع 71 مباراة.

وتمكن زيزو، من الحصول على 9 بطولات، 2 بطولة الدوري المصري، 2 بطولة الكونفدرالية، 2 كأس مصر، 1 السوبر المصري، 2 السوبر الأفريقي.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.