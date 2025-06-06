شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مباراة.. الأهلى الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية قبل النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في نسخة جديدة ببطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد الفريق الأحمر هو أكثر من لعب مباريات في البطولة بـ 25 لقاء، كما يعتبر هو ثاني الأندية من حيث عدد المشاركات في 9 نسخ، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كما ينفرد النادي الأهلي بالوصافة في قائمة أكثر الأندية حصداً للانتصارات بالبطولة برصيد 10 انتصارات خلف ريال مدريد الذي فاز بـ 12 مباراة في تاريخ البطولة، ليحتفظ بالصدارة حتى الآن.

وأصبح الأهلي أكثر الأندية وصولاً للدور نصف النهائي بـ 6 مرات، كما توج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، كأكثر الأندية حصولًا عليها في المونديال.

ويمتلك الأهلي رقم قياسي آخر في المونديال، فهو أكثر فريق خرج بشباك نظيفة في 7 مباريات، ويمتلك ثاني أقوى هجوم بتسجيله 31 هدفًا خلف ريال مدريد صاحب الـ 40 هدفًا.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.