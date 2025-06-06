شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد ونظام الدورى المصرى الجديد 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسم الكروى فى مصر أمس بإقامة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وتتويج الفريق الأبيض باللقب للمرة الـ29 فى تاريخه، لتبدأ الجماهير فى التساؤل حول موعد انطلاق الدورى الجديد.

س: متى ينطلق الدورى المصرى الجديد؟

ج: حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن.

س: ما سبب تقديم موعد انطلاق الدورى المصرى الجديد؟

ج: جاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق يوم 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب في إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.

س: ومتى ينتهى الدورى المصرى الجديد؟

ج: أكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

س: ما هو نظام الدورى الجديد بعد الغاء الهبوط ؟

ج: يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري، وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

س: كم فريقا سيهبط نهاية الموسم؟

ج: سيهبط 4 فرق للدرجة الأدنى فى الموسم الجديد.