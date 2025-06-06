شكرا لقرائتكم خبر عن "التغيير" شعار أندية الكرة النسائية بعد أول مشاركة للأهلى والزمالك وييراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت بعض الأندية شعار "التغيير" بعد انتهاء الموسم الكروى للكرة النسائية بتتويج فريق مسار بلقب دورى الكرة النسائية وحصول الأهلى على كأس مصر، ليضربا موعدا في كأس السوبر المحلى قبل بداية الموسم المقبل.

وشهد هذا الموسم المشاركة الأولى لبعض الأندية في بطولة الدورى والتي يأتي في مقدمتهم الأهلى والزمالك وبيراميدز، حيث أنهى الأهلى مشاركته الأولى في المركز الثانى خلف مسار، فيما اكتفى الزمالك بالمركز الرابع، بينما أنهى بيراميدز البطولة في المركز التاسع.

ورفعت بعض الأندية شعار التغيير للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل نستعرضها في التقرير التالى.. الزمالك



وجه مسئولو الزمالك الشكر لعادل حسين المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك بعد خروج الفريق دون تحقيق أي لقب في أول مواسمه والاكتفاء بالمركز الرابع.

وتعاقد الزمالك مع محمد عزت لقيادة فريق الكرة النسائية في الموسم المقبل ويعاونه كل من نشوى شرابي مساعداً للمدير الفني، ومحمود خميس مساعداً، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد مديراً إدارياً، وإيمان جمال طبيبة للفريق.

زد

ثانى الأندية التي قامت بالتغيير هو نادى زد الذى أعلن رحيل محمود خلف عن تدريب الفريق الأول للسيدات لنادي زد بعد نهاية الموسم في المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 12 فوزا وتعادلين و10 هزائم.

وأسند فريق زد المهمة إلى عادل حسين المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيله عن الزمالك في بنهاية هذا الموسم.

وادى دجلة

وجه مسئولو نادى وادى دجلة الشكر للجنوب أفريقية شيلين بوسين مدرب فريق الكرة النسائية، بعد خسارة الفريق لكأس مصر أمام الأهلى بهدف نظيف وخروجه بدون ألقاب هذا الموسم.

وكتب الحساب الرسمى لنادى وادى دجلة عبر حسابه على فيس بوك: "نشكر الكابتن شيلين بويسن على كل ما قدمته للفريق الأول للسيدات من جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مستقبلها. سنفتقدك يا كابتن شيلين".

مودرن سبورت

وجه مسئولو نادى مودرن سبورت الشكر لـ مروة الحواط مدرب الفريق للكرة النسائية بعدما قاد الفريق لإنهاء الموسم في المركز السادس برصيد 44 نقطة جمعها من 14 فوزا وتعادلين و9 هزائم.

وتعاقد مسئولو نادى مودرن سبورت مع المدرب عبدالفتاح عباس لقيادة فريق الكرة النسائية في الموسم الجديد.