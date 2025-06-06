الامارات | محمد الشناوي: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي بكأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد الشناوي، حارس مرمي وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن هدف ناديه الأساسي هو تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم للاندية، التي تقام في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالدور الأول لمونديال الأندية برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويستهل الأهلي مبارياته في المونديال بمواجهة إنتر ميامي، في المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية في 14 يونيو الجاري.

وقال الشناوي إن فريقه يشارك في كأس العالم للأندية بصفته «ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية»، مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي المصري ومكانته.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو «يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية... وكل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة».

وأوضح أن الفريق «يولي كل الفرق المشاركة في البطولة كامل الاحترام ويعمل على دراسة كل المنافسين بشكل دقيق»، مشددا على أن هدف الأهلي المصري واضح وهو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره العظيمة التي تسانده في كل مكان.

وأكد الشناوي أنه يثق بشكل كامل في زملائه اللاعبين، وفي قدرة الفريق على «تمثيل النادي الأهلي بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه الكبير وطموحاته الدائمة في المنافسة على كل البطولات»، متمنيا أن يوفق الفريق في تقديم أداء قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية وأن يحقق النتائج التي ترضي جماهيره.