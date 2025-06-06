شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تعاقد حمزة المثلوثى مع الزمالك وينتظر حسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

انتهى عقد التونسي حمزة المثلوثي، مع الزمالك بنهاية الموسم عقب تتويج الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر أمام بيراميدز، ولم يحسم مسئولو القلعة البيضاء أمر تجديد التعاقد معه.

يدرس مسئولو نادى الزمالك عدم تجديد عقد التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم.

ويأتي دراسة الاكتفاء بالفترة التي قاضها المثلوثى مع الفريق، لإفساح أماكن للأجانب المقرر التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى.

ويعانى المثلوثى من إصابة بالرباط الصليبى أبعدته عن المباريات و التدريبات خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد في يناير الماضى، وخضع للجراحة في فبراير، وتغيب من وقتها عن الفريق في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلى.

وكان الزمالك رفع اسم التونسى حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى خلال انتقالات الشتاء الماضية ، وقت التعاقد معه.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الزمالك عاد لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات، ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.