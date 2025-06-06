شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رحيل الأساطير.. معلول والسولية وعبد الشافى يودعون الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الأخيرة من الموسم الحالي رحيل العديد من الأساطير عن أنديتهم، حيث غلبت اللحظات المؤثرة والدموع على انتهاء مشوار أساطير مثل علي معلول وعمرو السولية ومحمد عبد الشافى.

محمد عبد الشافى

أعلن محمد عبد الشافي، نجم نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد تتويج الأبيض بلقب كأس مصر هذا الموسم 2024-2025، على حساب بيراميدز.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

وكان عبد الشافي، من أبرز لاعبي الزمالك، منذ انضمامه للفريق في عام 2009، قادمًا من نادي غزل المحلة.

وخلال مسيرته مع الأبيض، لعب عبد الشافي، 235 مباراة، بواقع 18.361 دقيقة، سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 18 آخرين، وتلقى 15 بطاقة صفراء.

علمًا بأنه رحل عن الزمالك، لمدة من 2015، وحتى 2019، لخوض تجرية احتراف مع نادي الأهلي السعودي.

على معلول

أسدل الستار على مشوار النجم التونسي على معلول مع النادي الأهلي بعد رحلة عطاء استمرت 9 سنوات، خاض خلالها 292 مباراة سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 85 هدفاً أخر، كما حصد 22 لقباُ، بالإضافة إلى 3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

ولم يكشف علي معلول الملقب بـ "ملك الحلول" عن خطوته التالية عما إذا كان يعتزم مواصلة مسيرته في ملاعب كرة القدم، أو وضع حد لمشواره الكروي والاتجاه إلى عالم التدريب والعمل الإداري.

في لحظة صعبة على جماهير الأهلي، أعلن النجم التونسي علي معلول رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء بعد سنوات من التألق والعطاء داخل المستطيل الأخضر.

وقال على معلول فى بيان قال فيه:

جمهور الأهلي العظيم

تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي

أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عزّ الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبّة التي لا تُشترى، فإن كانت المسيرة تُقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يُقاس إلا بالمحبة والوفاء.

منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقداً مع نادٍ، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة، اسمها "الأهلي".

تسع سنوات مرّت، كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة، الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، والانتماء الذي لا يُشترى.

لم أكن يوماً لاعباً محترفاً فقط، كنت عاشقاً يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى "أهلاوي" قبل أن يتعلم المشي، واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي.

يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حباً لا يُرد.

سجّلت 53 هدفاً، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم، كنت شاهداً وصانعاً في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم "علي معلول" ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم.

اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الانتماء له كأنه الأول.

إلى أهلي وزوجتي وابنائي، إلى زملائي وأصدقائي، إلى الإدارة والعاملين في النادي، إلى كل من عملت معهم... شكراً لأنكم كنتم عائلتي، أما الجمهور، فأقول لهم، آن الأوان أن يغادر جسدي، لكنى أترك قلبي وظلي في التتش، وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعدي، أن يحمله كما حلمنا دائماً... نحو القمة.

أنا راحل، لكن الحب باقٍ

أحبكم للأبد

عمرو السولية

كما أسدل عمرو السولية الستار على مشواره مع النادي الأهلي بعد 342 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصناعة 29 هدفاً، وتحقيق 24 بطولة.

وكتب السولية عبر حسابه على فيسبوك: "جمهور الأهلي العظيم. جاءت لحظة الوداع

عمرو السولية يودع الأهلي بعد 9 سنوات ونصف: "فخور بالرحلة.. وانتهت رحلة اللاعب رقم 17"

اليوم أعلن إنتهاء مشوارى مع النادى الأهلي تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادى الأهلي كنتم الداعم لي فى كل لحظة وفى كل مكان ذكريات كتير عشناها مع بعض منها لحظات صعبة عدينا بيها سوا ولحظات الفرحة والتتويج بالبطولات ولحظات معرفناش فيها المستحيل فخور بما حققته مع النادى 342 مباراة سجلت ٣٤ هدفا وصنعت ٢٩ هدفا وحققت ٢٤ بطولة كل الشكر لجمهور النادى الاهلي وكل من زاملته داخل الملعب كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة اليوم انتهت رحلتى مع النادى الأهلى الحمدلله عمرى مقصرت ولا بخلت بنقطة عرق واحدة فخور بما قدمته فخور بالرحلة من البداية للنهاية أتمنى أكون أديت رسالتى على أكمل وجه هيوحشنى هتافكم ليا ( عمرو يا سولية بنحبك يا أبو ليلى). رسالة أخيرة لكل عمال المهمات فى النادى الأهلى شكراً على حبكم على مدار تسع سنوات ونصف قضيت بينكم أحلى الأوقات واللحظات اللى كلها حب وأخوة . فى النهاية كل التوفيق للنادى واللاعبين فيما هو قادم . انتهت رحلة اللاعب رقم ١٧ مع الأهلي".

وعبر النادي الأهلي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده، مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة، كان خلالها فى مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق.

وشدد النادي الأهلي على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي. وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.. وسوف يظل عمرو السولية واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي.. إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة ، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا.. وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.