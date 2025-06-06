شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينجح فى قيد زيزو بقائمته المحلية استعدادا لقيده بقائمة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الأهلى حاليا فى إنهاء إجراءات قيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذى انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الكروى 2024 - 2025 مساء أمس بانتهاء بطولة كأس مصر التى فاز الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى قام بقيد زيزو فى قائمته المحلية بعد الحصول على موافقة منطقتى الجيزة التابع لها الزمالك ومنطقة القاهرة التابع لها الأهلى، ثم سيقوم بقيد زيزو فى قائمته التى تخوض كأس العالم للأندية مستغلا فترة القيد الاستثنائى من 1 حتى 10 يونيو رغم تزامن هذه الفترة مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إدراج اسم زيزو في النظام الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (TMS) عن طريق مسئولى ناديه عبر السيستم الخاص بالفريق الأحمر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تعليمات لبعض الموظفين فى شئون اللاعبين بالتعاون مع جميع الأندية فى الإجازات، وإذا احتاج الأمر لإلغاء إجازة العيد إذا استدعى الأمر سيتم ذلك لمساعدة الأهلى فى القيد حتى يتمكن من تدعيم صفوفه قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية اعتباره النادى الوحيد الذى يحق له القيد حاليا.

وانتهى عقد زيزو مع الزمالك بعد انتهاء بطولة كأس مصر ما يعنى انتهاء الموسم الكروى 2024 - 2025 وفقا للخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة للزمالك مؤخرا.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.