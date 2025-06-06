شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينهى الأهلى إجراءات قيد زيزو فى إجازة العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز النادى الأهلى حاليا لإنهاء إجراءات قيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الكروى 2024 - 2025 مساء أمس بانتهاء بطولة كأس مصر التى فاز الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى يستطيع قيد لاعبيه فى فترة القيد الإستثنائى من 1 حتى 10 يونيو رغم تزامن هذه الفترة مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم إدراج اسم زيزو في النظام الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (TMS) عن طريق مسئولى ناديه عبر السيستم الخاص بالفريق الأحمر.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تعليمات لبعض الموظفين فى شئون اللاعبين بالتعاون مع جميع الأندية فى الاجازات واذا احتاج الأمر لالغاء إجازة العيد اذا استدعى الأمر سيتم ذلك لمساعدة الأهلى فى القيد حتى يتمكن من تدعيم صفوفه قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية اعتباره النادى الوحيد الذى يحق له القيد حاليا.

وانتهى عقد زيزو مع الزمالك بعد انتهاء بطولة كأس مصر ما يعنى انتهاء الموسم الكروى 2024 - 2025 وفقا للخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة للزمالك مؤخرا.

وضمن فريق الزمالك المشاركة فى بطولة السوبر المصرى الرباعى بعد التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة التى جرت بينهما وانتهت بفوز الأبيض 8-7 بركلات الترجيح.

ويشارك فى السوبر الرباعى كل من بطل الدورى وبطل كأس مصر وبطل كأس عاصمة مصر وفريق رابع يتم اختياره بالكارت الذهبى.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.