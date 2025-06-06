الامارات | عدنان درجال يتعدى على صحافي بعد خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو لرئيس اتحاد كرة القدم العراقي، عدنان درجال، وهو يحاول منع أحد المصورين من تصويره بعد خسارة منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2026، وهو ما أدى إلى عدم تأهل المنتخب العراقي بشكل مباشر.

ونجح منتخبا كوريا الجنوبية والأردن في التأهل مباشرة إلى كأس العالم بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية للتصفيات.

ظهر عدنان درجال منفعلاً بشكل كبير، رافضًا التحدث إلى وسائل الإعلام لشرح أسباب الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

ونقلت مواقع عراقية أن درجال أبعد هاتف أحد الصحافيين عن وجهه، مما تسبب في كسره، في رد فعل غاضب قوبل بالاستهجان من جمهور المنتخب العراقي.

وطالب جمهور المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإقالة عدنان درجال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد ونائبه يونس محمود، وفسح المجال أمام إدارة جديدة قادرة على قيادة الكرة العراقية إلى مكانتها الطبيعية، واصفين المنتخب العراقي بالفشل في التأهل المباشر عبر مجموعة سهلة.