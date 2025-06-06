شكرا لقرائتكم خبر عن 260 مباراة و9 بطولات و84 هدفا.. حصاد رحلة زيزو مع الزمالك بعد تتر النهاية والان مع تفاصيل الخبر

وصل عقد أحمد سيد زيزو مع نادى الزمالك إلى نهايته، بانتهاء الموسم الكروى (2024-2025) فى مصر، ويقترب اللاعب من الانضمام للنادى الأهلى، والمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الزمالك بلقب كأس مصر 2024-2025، بعد تغلبه على بيراميدز فى المباراة النهائية التى أقيمت مساء أمس الخميس.

وبصفة عامة يُعد أحمد سيد زيزو، من أهم لاعبى الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة وأفضلهم، نظرًا لمساهماته التهديفية فى العديد من البطولات التى حاز عليها الفريق، بالإضافة لتألقه وسط سقوط النادى فى بعض المناسبات.

وبالإضافة لمميزات اللاعب الفردية، يرتبط زيزو بعلاقة حب قوية بين جماهير الزمالك منذ وقت طويل، الأمر الذى يصعب عليهم فكرة انتقاله للغريم التلقيدى، النادى الأهلى.

وخلال رحلة زيزو، التي بدأت مع الزمالك منذ 7 مواسم وتحديدًا في يناير 2019، خاض زيزو مع الفارس الأبيض 260 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 84 هدفا، وصنع 71 مباراة.

وتمكن زيزو، من الحصول على 9 بطولات، 2 بطولة الدوري المصري، 2 بطولة الكونفدرالية، 2 كأس مصر، 1 السوبر المصري، 2 السوبر الأفريقي.

ويقوم مسئولو النادى الاهلى بقيد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك اليوم الجمعة فى قائمة الفريق باتحاد الكرة تمهيداً لسفر اللاعب للولايات المتحدة الأمريكية للحاق ببعثة المارد الأحمر المتواجدة هناك للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

الأهلي قام بتجهيز كل الأوراق المطلوبة من أجل قيد زيزو، وسيتم رفع اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد من الفيفا (TMS) اليوم، كما طالب النادي اتحاد الكرة بتوفير الموظفين اللازمين في مقر الجبلاية من أجل إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الموعد المحدد وفقاً للقيد الاستثنائى المفتوح للمارد الاحمر هذه الاونة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.