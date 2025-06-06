شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ملك بريطانيا يهدد حضور مالك انتر ميامي مباراة الأهلي في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يقترب النجم ديفيد بيكهام الساحرة المستديرة ومالك نادى إنتر ميامي الأمريكي من الحصول علي لقب فارس الأسبوع المقبل ضمن احتفالات عيد الملك تشارلز في المملكة المتحدة تقديراً لإسهاماته في العمل الخيري وعالم كرة القدم، وذلك بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

وتمتد الاحتفالات لمدة أسبوع وتتزامن مع انطلاق كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة بداية من 15 يونيو الجاري ، حيث يخوض انتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه بيكهام المباراة الافتتاحية أمام النادي الأهلي، وهو ما يثير تساؤلات حول احتماليه تغييب بيكهام عن اللقاء الأول لفريقه.

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بيكهام والملك تشارلز

وبات نجم المنتخب الإنجليزي الشهير والذي لعب للعديد من الأندية الكبرى عالمياً علي مقربة من اللقب الاستثنائي بعدما لعب أكثر من 100 مباراة مع منتخب إنجلترا واشتهر بأعماله الخيرية التي يركز معظمها على تحسين حياة الأطفال الفقراء.

وفقا لصحيفة الجارديان، سيتم ادراج اسم بيكهام، البالغ من العمر 50 عامًا، في قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، وسيحصل على لقب "سير"، أما زوجته، فيكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء والعضوة السابقة في فرقة "سبايس جيرلز"، فستمنح لقب "ليدي بيكهام".

ظهر الزوجان إلى جانب أفراد العائلة المالكة في مناسبات عامة، كان آخرها في معرض تشيلسي للزهور الشهر الماضي، حيث تم تصويرهما إلى جانب تشارلز والملكة كاميلا، وفي فبراير، حضر الزوجان بيكهام حفل عشاء لتعزيز العلاقات الأنجلو-إيطالية في هايغروف، منزل الملك تشارلز الخاص في جلوسترشاير.

بيكهام، الذي قاد منتخب إنجلترا لست سنوات، هو سفير رسمي لمؤسسة الملك، ويدعم برامجها التعليمية و"جهودها لضمان فهم أكبر للطبيعة لدى الشباب"، وفقًا لموقعه الإلكتروني.

تحدث لاعب كرة القدم السابق، الذي تحول إلى عارض أزياء، عن حبه للطبيعة في السنوات الأخيرة، كاشفًا عن شغفه بتربية النحل في ضيعة الزوجين في كوتسوولدز بالقرب من جريت تيو في أوكسفوردشاير، في فيلم وثائقي عن عائلته.

حصل بيكهام على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) عام 2003، وقيل إنه طُرح لأول مرة لنيل لقب فارس عام 2011، بعد أن ساعد لندن في الفوز باستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012. ومع ذلك، مُنع من الحصول على لقب بعد تورطه في مخطط للتهرب الضريبي، والذي تمت تبرئته منه قبل أربع سنوات.

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