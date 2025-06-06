شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز قياسى.. نور الشربينى تحصد 44 لقباً فى مسيرتها بالاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

دونت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، اسمها بأحرف من ذهب في سجلات الأساطير بلعبة الاسكواش، حيث حصدت البطلة المخضرمة حتى الآن 44 بطولة، بينهم 8 ألقاب لبطولة العالم للسيدات، كأكثر لاعبة حصدت اللقب بالمشاركة مع الماليزية المعتزلة نيكول ديفيد.

ألقاب نور الشربيني الثمانية ببطولة العالم جاءت خلال مواسم، 2015 ،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023، 2024-2025.

كانت أول بطولات نور الشربيني الدولية في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط وتوجت بلقب بطولة هليوبوليس المفتوحة، وتقدمت نور الشربيني في عام 2012 نحو 208 مركزا لتصبح السابعة في التصنيف العالمي للاسكواش بعمر 16 عاما فقط.

وسبق وأن حققت نور رقما تاريخيا في مرحلة الناشئات عندما حصدت لقب بطولة العالم للناشئات بعمر 13 عاما لتصبح أصغر لاعبا تتوج باللقب وكان ذلك في 2009.

وصعدت نور إلى المركز الأول في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش لأول مرة في أبريل 2016، كما سبق وحققت رقما قياسيا للاعبة مصرية من قبل بالاستمرار على قمة الترتيب العالمي لأكثر من 43 أسبوعا.

وتمكنت نور الشربيني من الوصول إلى نهائي بطولة العالم 11 مرة في مسيرتها من بينهم 10 مرات على التوالي في إنجاز فريد، حيث كان أول نهائي تصل إليه نور في أبريل 2014 بعمر 18 عاما فقط وخسرت وقتها بصعوبة أمام الإنجليزية لورا ماسارو بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ومنذ نسخة أبريل 2016 وحتى الآن، وصلت نور الشربيني إلى نهائي كل بطولات العالم للسيدات وحققت اللقب في 8 منهم، وتوجت نور لأول مرة على حساب الإنجليزية لورا ماسارو، وخسرت لقبين فقط بعدها الأول أمام رنيم الوليلي في 2017 والثاني أمام نوران جوهر في 2024.