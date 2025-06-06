شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية موسم الزمالك.. عبد الله السعيد لاعب حر يستطيع التوقيع لأى نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

عقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز بكأس مصر والذى توج الفارس الأبيض بطلا لها انتهى عقد عبد الله السعيد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025.

فرص بقاء عبد الله السعيد مع الزمالك في الموسم المقبل لا تزال محل غموض كبير بعد تعطل المفاوضات معه لتجديد تعاقده خلال الأيام الماضية

ويترقب عبد الله السعيد موعد جلسة الحسم مع مسئولي القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد تعاقده الذى انتهى مع النادى، قبل تحديد خطوته المقبلة خاصة بعد الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التي يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الأيام الماضية.

توج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الزمالك عاد لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات، ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.