شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف زيزو من الحصول على مكافأة بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى الزمالك موقف أحمد سيد زيزو من الحصول على مكافأة كأس مصر بعد التتويج باللقب أمس على حساب بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وأوضج مسئولو الزمالك أن زيزو يُعامل وفقًا للوائح، وهو مثل أي لاعب، وإذا كان له مكافأة فسيحصل عليها وفقا لنسب المشاركة فى البطولة، وإذا كان عليه جزاء أو غرامات فسيتحملها ولا يوجد أى موقف مع أى لاعب حتى لو رحل عن الفريق.

وانتهى عقد زيزو مع الزمالك بعد انتهاء بطولة كأس مصر ما يعنى انتهاء الموسم الكروى 2024 - 2025 وفقا للخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة للزمالك مؤخرا.

وضمن فريق الزمالك المشاركة فى بطولة السوبر المصرى الرباعى بعد التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة التى جرت بينهما وانتهت بفوز الأبيض 8-7 بركلات الترجيح.

ويشارك فى السوبر الرباعى كل من بطل الدورى وبطل كأس مصر وبطل كأس عاصمة مصر وفريق رابع يتم اختياره بالكارت الذهبى.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.