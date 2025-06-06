شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم الكبار لمنتخب مصر فى بطولة العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، قرر المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان إعادة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن تمثيل الفراعنة لفترات طويلة، إلى صفوف المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية المقبلة.

وضمت القائمة الجديدة أسماء كانت قد أثارت الجدل سابقًا بسبب استبعادها، لأسباب فنية أو إدارية، وجاء على رأس العائدين:

محمد النني – نجم وسط ميدان أرسنال السابق، والجزيرة الإماراتي الحالي والذي طال غيابه عن المنتخب رغم أدائه الجيد وخبرته الكبيرة في البطولات الكبرى.

أحمد حجازي – المدافع الصلب وقائد الخط الخلفي، لاعب نادي نيوم السعودي يعود بعد فترة غياب طويلة لإضافة الصلابة المطلوبة للدفاع المصري.

سام مرسي – لاعب خط الوسط الذي أثار غيابه علامات استفهام كثيرة، يعود بقوة بعد تألقه في الملاعب الإنجليزية مع أبسويتش تاون.

أحمد حسن كوكا – المهاجم صاحب الخبرات الأوروبية، يعود لتعزيز القوة الهجومية للفراعنة في البطولة المرتقبة.

مصدر من داخل الجهاز الفني أكد أن حلمي طولان يسعى لإعادة الروح والانضباط للفريق، معتمدًا على لاعبين أصحاب خبرات دولية يمكنهم قيادة منتخب مصر في محافل قوية مثل البطولة العربية.

القرار أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير، حيث رحّب البعض بعودة الأسماء الكبيرة، بينما رأى آخرون أنها مجازفة تحتاج إلى نتائج على أرض الواقع لإثبات صحتها.