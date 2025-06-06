شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يترقب قرار شريف إكرامى لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب إدارة نادى بيراميدز قرار شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، الخاص باعتزاله كرة القدم، بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على صن داونز فى مباراة العودة بنتيجة 2 - 1

وتألق شريف إكرامى وتصدى لركلتى ترجيح رغم خسارة فريقه من الزمالك 8-7 فى نهائى كأس مصر.

وفي ظل الترقب بدأ الحديث عن احتمالية إعلان شريف إكرامي اعتزاله كرة القدم، خاصة أن الحارس الدولي السابق بلغ من العمر 40 عامًا، ويعتبر الفوز بدورى الأبطال بمثابة نهاية مثالية لمسيرته الطويلة.

وتنتظر إدارة بيراميدز اتخاذ شريف إكرامى قراره بمحض إرادته، حيث لا تمانع الإدارة استمرار الحارس لموسم آخر، أو الاكتفاء بما قدمه واعلان اعتزاله، وحينها ستبدأ فى بحث تدعيم مركز حراسة المرمى.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى حال اتخاذ شريف إكرامى قرار الاعتزال، لاسيما وأنه تم تجديد تعاقد أحمد الشناوى مع الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.

ورغم عدم صدور أي تصريحات مباشرة من إكرامي بشأن الاعتزال، إلا أن مصادر قريبة من اللاعب أكدت أنه يفكر في الأمر بجدية، وأن الفوز بالبطولة الأفريقية جاء تحقيقًا لحلم طال انتظاره، وقد يدفعه للتفكير في إنهاء مشواره داخل الملاعب.