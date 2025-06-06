شكرا لقرائتكم خبر عن العتبانى حكما للمباراة الفاصلة بين لافيينا وأسمنت أسيوط للصعود لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد العتبانى لإدارة المباراة الفاصلة الأولى بين لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد لدورى المحترفين والتى من المقرر إقامتها غدا السبت.

وأسفرت القرعة التي أجرتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الثلاثاء الماضى، بين فريقى لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل، عن إقامة مباراة الذهاب اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجارى على ملعب الأسيوطى سبورت في تمام الخامسة مساء، على أن تقام مباراة العودة يوم 10 يونيو على استاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى اجتماعه الأخير الموافقة على إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا "أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين" وأسمنت أسيوط "بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إيقاف مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل استعدادا لمشاركة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان فى بطولتى أمم أفريقيا وكأس العرب.

أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تقرر تقديم موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، لتبدأ يوم 8 أغسطس المقبل بدلاً من 15 من الشهر ذاته بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن.