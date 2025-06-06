شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لمنصات التتويج المحلية بعد غياب 4 سنوات عن طريق كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

توج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الزمالك عاد لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات، ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.