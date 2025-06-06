شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وأحمد بلحاج يتوجان بجائزة هداف الدورى المصرى وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز المغربى أحمد بلحاج لاعب سيراميكا بلقب هداف كأس مصر 2024-2025، وحصد المغربى اللقب بعدما سجل 4 أهداف وانفرد بترتيب الهدافين.

وسجل بلحاج هدفا ضد لافيينا في دور الـ 32 ثم أضاف 3 أهداف في الفوز على الجونة بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وحسم إمام عاشور جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2024-25.

ويعد هو أول لاعب وسط يفوز بالجائزة منذ عبد الله السعيد مع بيراميدز في موسم 2019-2020.

الترتيب النهائي لهدافي الدوري

1 إمام عاشور – الأهلي – 13 هدفا

2 أسامة فيصل – البنك الأهلي – 12 هدفا

3 ناصر منسي – الزمالك – 11 هدفا

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.