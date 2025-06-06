شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى نصف نهائى كأس عاصمة مصر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباراتى الإياب فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر بين إنبى والبنك الأهلى، وسيراميكا والإسماعيلى والمقرر لهما مساء الأحد المقبل.

ويدير الحكم الدولى حمادة القلاوى مباراة إنبى والبنك الأهلى، بيما يدير الحكم سيد منير مباراة سيراميكا والإسماعيلى.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات الثنائى نادر فرج ومحمد نصر أمام سيراميكا في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر المقرر لها الأحد المقبل.

وغابا الثنائى نادر فرج ومحمد نصر عن الإسماعيلى أمام سيراميكا في مباراة الذهاب أمس، للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة الإسماعيلى الأخيرة أمام غزل المحلة في الدورى.

والتقط فريق الإسماعيلى أنفاسه بعد إسدال الستار على مسابقة الدورى وإلغاء الهبوط فى الموسم الجارى، خاصة بعدما تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة المنافسة على البقاء برصيد 23 نقطة.

وحسم الإسماعيلى تأهله لنصف نهائى كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش فى ربع النهائى بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتى الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبى بين الفريقين.