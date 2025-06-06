شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية موسم الزمالك.. أحمد سيد زيزو لاعب حر يستطيع التوقيع لأى نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

يقيد مسئولو النادى الأهلى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، اليوم الجمعة، فى قائمة الفريق باتحاد الكرة تمهيداً لسفر اللاعب للولايات المتحدة الأمريكية للحاق ببعثة المارد الأحمر المتواجدة هناك للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز انتهى عقد زيزو مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025.

وبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يصبح زيزو لاعبًا حرًا بداية من اليوم 6 يونيو 2025، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة الزمالك. وهذا يعنى في حال رغبة الأهلى في ضم ززيو، يمكنه بدء المفاوضات الرسمية مع اللاعب بدايةٍ من اليوم الجمعة 6 يونيو الجاري، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. وتفيد كل الأخبار في الفترة الأخيرة بإتمام زيزو الاتفاق مع الأهلي للانضمام إليه في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بالفترة المقبلة بداية من كأس العالم للأندية

الأهلي قام بتجهيز كل الأوراق المطلوبة من أجل قيد زيزو، وسيتم رفع اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد من الفيفا (TMS) اليوم، كما طالب النادي اتحاد الكرة بتوفير الموظفين اللازمين في مقر الجبلاية من أجل إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الموعد المحدد وفقاً للقيد الاستثنائى المفتوح للمارد الأحمر هذه الآونة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وظهرت عدة نظريات حول موعد نهاية عقد زيزو مع الزمالك، وما إذا كان يوم 30 يونيو الحالي، أم بإقامة المباراة الأخيرة في الموسم، وهو أمر سيؤثر على موعد انضمامه للأهلي، والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك بأن نهاية عقد زيزو مع الزمالك هي أمس الخميس 5 يونيو 2025، عقب نهائي كأس مصر الذى جمع الزمالك وبيراميدز على ستاد القاهرة ولم يشارك فيه اللاعب لاستبعاده بقرار إدارى.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للزمالك أن العقد المسجل رسميا لديه ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025، وهو ما يُسدل الستار عليه بنهائي الكأس، وليس نهائي كأس الرابطة.

ونقل اتحاد الكرة تعريف فترة نهاية المنافسة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنها "الفترة التي تبدأ بأول مباراة رسمية في بطولة الدوري أو الكأس المحليتين (أيهما تبدأ أولا)، وتنتهي بآخر مباراة رسمية تلعب بالمسابقتين اللتين ينظمهما الاتحاد".

وكان الزمالك طالب بامتداد الموسم حتى 12 يونيو في محاولة قانونية لربط استمرار عقد لاعبه زيزو بذلك التاريخ، ومنع انتقاله المحتمل للنادي الأهلي والمشاركة معه في مونديال الأندية.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.