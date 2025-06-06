شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: سعداء بالتواجد فى ميامى.. ونستعد بكل قوة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى وكابتن الفريق، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف قائد الفريق فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى أن ناديه يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية، مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أن الفريق يولي كل الفرق المشاركة في البطولة كامل الاحترام ويعمل على دراسة كل المنافسين بشكل دقيق مشددا على أن هدف الأهلي واضح وهو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره العظيمة التي تسانده في كل مكان.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في زملائه اللاعبين وعلى قدرة الفريق على تمثيل النادي الأهلي بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه الكبير وطموحاته الدائمة في المنافسة على كل البطولات متمنيا أن يوفق الفريق في تقديم أداء قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية وأن يحقق النتائج التي ترضي جماهيره.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.