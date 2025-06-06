شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف وذكريات نجوم الكرة مع خروف العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نجوم الكرة على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من خلال المشاركة في ذبح الأضحية وتوثيق هذه اللحظات مع أهاليهم وأصدقائهم حيث لا يمكن أن تسقط هذه اللحظات من الذاكرة.

لاعبو المنتخب يذبحون عجلا لتحقيق الفوز

اعتاد لاعبو منتخب مصر على مر العصور على ذبح عجل فى معسكر قبل المباريات والبطولات المهمة وتوزيع لحومها على الفقراء، خاصة اذا تزامنت هذه المباريات مع عيد الأضحى المبارك ويشارك اللاعبون فى الذبح بأنفسهم.



-لاعبو المنتخب مع عجل العيد

وائل رياض يوثق ذكرياته مع الأضحية

يحرص وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب حاليا، على توثيق ذكرياته مع خروف العيد، من خلال التقاط الصور مع الأضحية والأهل والأصدقاء.



وائل رياض

شيكابالا يذبح العجل

يحرص أيضا محمود عبد الرازق شيكابالا على المشاركة فى ذبح الأضحية بنفسه، والاشراف على توزيعها سواء على العمال داخل نادى الزمالك أو خارجه ويحرص على توثيق هذه اللحظات.



شيكابالا

كهربا يحتفل مع والده وأمح بعيد الأضحى

ويعتبر محمود كهربا من أبرز اللاعبين اهتماما بتوثيق فرحة عيد الأضحى وذبح الأضاحى، مع أسرته وصديقه أمح الدولى الذى توفى مؤخرا.