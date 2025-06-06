شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الرحيل أمام 3 لاعبين فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو الأهلي الباب أمام العروض المحلية لضم أكثر من لاعب لا يحتاج الفريق إلى جهوده وفي مقدمتهم ، كريم نيدفيد الذي تم استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية لأسباب فنية ، وخالد عبد الفتاح الذي يرغب النادي بيعه رغم سفره إلى أمريكا ومعهم محمد ياسر المهاجم الشاب الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي تيبليتسه التشيكي وقرر مسئولو القلعة الحمراء استعادته لكن هناك رغبة في إعارته لإحدى الأندية المحلية خاصة تلك التي يتفاوض معها الأهلي للحصول على أحد لاعبيها ومنها، زد أو سيراميكا أو البنك الأهلي أو فاركو.

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعبا هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".