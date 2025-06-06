نهائي أن بي ايه: بايسرز يصدم ثاندر في الثانية الأخيرة من المباراة الأولى

الرياص - اسماء السيد - اوكلاهوما (الولايات المتحدة) : سجل تايريز هاليبورتون سلة قاتلة قبل ثلاثة أعشار من نهاية الوقت وقلب تأخر إنديانا بايسرز على أرض أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز مذهل 111 110، الخميس في أولى مبارياتهما ضمن نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وتأخر بايسرز طوال المبارة وبلغ تخلفه 15 نقطة مطلع الربع الأخير، لكن هاليبورتون قاده إلى فوز خارج قواعده منحه أفضلية الأرض في سلسلة يحرزها الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

هاليبورتون الذي سجل 14 نقطة و10 متابعة في المباراة، منحت سلته المتوسطة المدى التقدم الوحيد لبايسرز في المباراة.

قال هاليبورتون بعد تسجيله سلة الفوز "أنا واثق بقدراتي واشعر بالراحة بالتسديد".

تابع "نتحلى بالمرونة كمجموعة. لقد قمنا بعمل رائع من خلال تقليص الفارق. عندما يصبح الفارق 15 نقطة قد تشعر بالذعر، أو تتحدث عم كيفية تقليصه إلى عشر أو خمس نقاط. لم نستسلم".