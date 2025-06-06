شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: الأهلى يملك شخصية البطل ونستعد لتحدٍ قوى أمام إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجد الفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة فى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية للنادى وللفريق.

وقال ريبيرو فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى: "نشعر بالفخر لتواجدنا هنا والمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. تمثيل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والبطولات القارية في هذا المحفل العالمي هو شرف عظيم ومسئولية نتحملها بكل فخر".

وأضاف المدير الفني: "نستعد بشكل قوي ومنظم منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحرصنا على الحضور قبل فترة كافية من انطلاق المنافسات من أجل التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية وبدأنا بالفعل تحضيراتنا للمباراة الأولى التي نعلم أهميتها تماما".

وتحدث ريبيرو عن المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي قائلا: "سنواجه فريقا قويا يضم مجموعة من النجوم الكبار لا يحتاجون إلى الكثير من التعريف بما قدموه في كرة القدم. إنتر ميامي فريق حديث من حيث التكوين لكن يملك نفس الطموح الخاص بالمنافسة والفوز والتأهل ونحن نعي جيدا أن المواجهة ستكون قوية وتنافسية".

وأكد المدير الفني أن الأهلي يخوض البطولة برغبة صادقة في الظهور بشخصيته المعتادة وقال: "سنسعى لإظهار شخصية الأهلي داخل الملعب. نحن ناد كبير يملك تقاليد عريقة وثقافة راسخة ترتبط دائما بالبطولات وتحقيق الانتصارات".

وأضاف: "نمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، لديهم خبرات واسعة في المشاركة في مثل هذه البطولات إلى جانب الحافز الكبير لتقديم كل ما لديهم من أجل تمثيل النادي بالشكل الأمثل. الجهاز الفني يعمل مع اللاعبين على جميع المستويات الفنية والبدنية والذهنية من أجل الوصول لأعلى درجات الجاهزية".

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.