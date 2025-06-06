شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يترقب جلسة حسم تمديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موعد جلسة الحسم مع مسئولي القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد تعاقده الذى انتهى مع النادى،قبل تحديد خطوته المقبلة خاصة بعد الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التي يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الأيام الماضية.