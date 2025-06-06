شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 19 أغسطس موعدًا لانطلاق دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا – حسن السعدنيالجمعة، 06 يونيو 2025 07:30 ص
ويأتي هذا الموعد ضمن خطة الاتحاد لدعم وتطوير كرة القدم النسائية في مصر، وتشجيع المشاركة النسائية في جميع مستويات اللعبة.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد منافسة قوية بعد الظهور المميز لعدد من الفرق في النسخة الماضية، مع اهتمام متزايد من الإعلام والجماهير بكرة القدم النسائية.
في أول مشاركة للأهلي والزمالك في الدوري، نجح مسار في التفوق عليهما، وحافظ على صدارته حتى النهاية. ورغم قوة المنافسة، حافظ الفريق على مستواه العالي وأثبت أنه الأقوى، هذا هو اللقب الثاني على التوالي لمسار، لكنه الأول في وجود كبار الأندية، مما يجعل الإنجاز أكثر تميزًا.
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