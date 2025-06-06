شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 19 أغسطس موعدًا لانطلاق دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

حدد اتحاد الكرة المصري موعد انطلاق دوري الكرة النسائية للموسم الجديد، حيث تقرر بدء المنافسات رسميًا يوم 19 أغسطس المقبل، وسط استعدادات مكثفة من الأندية المشاركة.

ويأتي هذا الموعد ضمن خطة الاتحاد لدعم وتطوير كرة القدم النسائية في مصر، وتشجيع المشاركة النسائية في جميع مستويات اللعبة.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد منافسة قوية بعد الظهور المميز لعدد من الفرق في النسخة الماضية، مع اهتمام متزايد من الإعلام والجماهير بكرة القدم النسائية.

وحقق نادي مسار إنجازًا كبيرًا بتتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2024–2025، بعد موسم كامل بلا أي هزيمة.

في أول مشاركة للأهلي والزمالك في الدوري، نجح مسار في التفوق عليهما، وحافظ على صدارته حتى النهاية. ورغم قوة المنافسة، حافظ الفريق على مستواه العالي وأثبت أنه الأقوى، هذا هو اللقب الثاني على التوالي لمسار، لكنه الأول في وجود كبار الأندية، مما يجعل الإنجاز أكثر تميزًا.