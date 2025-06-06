شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن تعيين جون إدوارد المشرف على الكرة بفريق فاركو مديراً رياضياً خلال ساعات بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل،وخطة النادى خلال المرحلة المقبلة وأدواره مع القلعة البيضاء.

وعقد أحمد حسام ميدو "عضو" لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة حاسمة مع جون إدوارد خلال اليومين الماضيين،اتفق فيها على خطة وشكل قطاع الكرة في الموسم الجديد،والمراكز التي تحتاح إلى دعم في الفريق الأبيض فضلاً عن الاستقرار على ملف الراحلين.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك،بأفكار جون إدوارد ومدى علاقاته القوية بوكلاء اللاعبين ورؤساء الأندية في أفريقيا والوطن العربى حيث يعول عليه المجلس فى إحداث نقلة كبيرة في ملف التعاقدات بالقلعة البيضاء وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.