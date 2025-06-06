شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف الشئون القانونية بتجهيز ملف شكوى زيزو في فيفا والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك الشئون القانونية بتجهيز ملف شكوى أحمد مصطفى "زيزو" في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خاصة بعد خطاب اتحاد الكرة الذى ورد إلى النادى ويتضمن أن عقد اللاعب انتهى بعد مباراة كأس مصر التي كانت بالأمس الخميس.

وأرسل نادى الزمالك خطاباً إلى اتحاد الكرة أكد فيه بأن عقد اللاعب (زيزو) ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1/7/2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده.

وأكد الزمالك في خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة على تمسكه بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي.