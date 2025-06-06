شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف الشئون القانونية بتجهيز ملف شكوى زيزو في فيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 06 يونيو 2025 05:30 ص
وأرسل نادى الزمالك خطاباً إلى اتحاد الكرة أكد فيه بأن عقد اللاعب (زيزو) ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1/7/2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده.
وأكد الزمالك في خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة على تمسكه بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي.
وتوصل الأهلي لاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم غريمه الزمالك، على ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب سينضم لقائمة الفريق فى كأس العالم للأندية 2025 التى غادرت القاهرة مساء الاربعاء الماضى
وظهرت عدة نظريات حول موعد نهاية عقد زيزو مع الزمالك، وما إذا كان يوم 30 يونيو الحالي، أم بإقامة المباراة الأخيرة في الموسم، وهو أمر سيؤثر على موعد انضمامه للأهلي، والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وأخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك بأن نهاية عقد زيزو مع الزمالك هى أمس الخميس 5 يونيو 2025، عقب نهائي كأس مصر الذى جمع الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة ولم يشارك فيه اللاعب لاستبعاده بقرار إدارى.
وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للزمالك أن العقد المسجل رسميا لديه ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025، وهو ما يُسدل الستار عليه بنهائي الكأس، وليس نهائي كأس الرابطة.
ونقل اتحاد الكرة تعريف فترة نهاية المنافسة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنها "الفترة التي تبدأ بأول مباراة رسمية في بطولة الدوري أو الكأس المحليتين (أيهما تبدأ أولا)، وتنتهي بآخر مباراة رسمية تلعب بالمسابقتين اللتين ينظمهما الاتحاد".
وكان الزمالك طالب بامتداد الموسم حتى 12 يونيو في محاولة قانونية لربط استمرار عقد لاعبه زيزو بذلك التاريخ، ومنع انتقاله المحتمل للنادي الأهلي والمشاركة معه في مونديال الأندية.
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