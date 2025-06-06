شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم أول مران في أمريكا استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، أول مران في ولاية ميامي الأمريكية استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويخوض الفريق تدريباته على ملعب جامعة نوڤا ساوث إيسترن الذى خصصه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للإهلي ويتدرب الأهلي اليوم بعدما وصلت البعثة إلى ولاية ميامي مساء أمس عقب رحلة طيران شاقة بدأت من الثامنة مساء الأربعاء وتخللها ترانزيت في مطار دبي، وخلد اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة للراحة فور الوصول إلى فندق الإقامة.

ويقود الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني الجديد للفريق مران اليوم بعدما تولى المسئولية بشكل رسمي منذ أيام وقاد تدريبات الأهلي أكثر من مرة بالقاهرة قبل رحلة أمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.