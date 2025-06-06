شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 31 أغسطس موعدا مبدئيا لانطلاق دوري المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر اتحاد الكرة المصري بشكل مبدئي على 31 أغسطس المقبل كموعد لانطلاق النسخة الجديدة من دوري المحترفين المصري، وذلك ضمن خطة تطوير المسابقة وزيادة تنافسيتها في الموسم الجديد.

ويأتي تحديد الموعد بهدف إعطاء الأندية فترة إعداد كافية، وضمان جاهزية الملاعب واللاعبين، في ظل اتجاه الاتحاد لتطبيق نظام جديد يواكب معايير الاحتراف وتنظيم البطولات الكبرى.

ومن المنتظر أن يُعلن الموعد الرسمي النهائي خلال الأيام المقبلة، عقب اعتماد الرزنامة الكاملة للموسم الكروي 2025/2024.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في اجتماعه أمس الموافقة علي اقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.