الامارات | السويد تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقام اليوم منافسات المحطة السادسة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار جارديت العشبي في استوكهولم، تزامناً مع احتفالات العيد الوطني للسويد.

وتشهد سباقات النسخة الـ32 للكأس اهتماماً كبيراً ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في كل دول العالم، والعمل على تشجيعهم لاقتناء وتربية الخيل العربي، بما يحافظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً.

ويُعدّ سباق المحطة السويدية لكأس رئيس الدولة الأغلى في تاريخ سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية، حيث تبلغ جائزته 100 ألف يورو، ويشهد مشاركة تسعة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث يقام لمسافة 1500 متر، ضمن فئة «ليستد» المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتمثّل خيول الإمارات في محطة السويد المهرة «حوله» المنحدرة من نسل «مهاب× داهيه بنت منجز» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، والتي تدخل المنافسة بطموح الفوز باللقب، تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي.

كما تضم قائمة المشاركين وجوداً مهماً لخيول إسطبلات الخالدية من مزرعة «بوليسكا إيه كي أف»، تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي عبر «رسمي الخالدية» و«وسمي الخالدية»، كما تشارك بطلة سباق هولندا العام الماضي الفرس «فريدة بي»، إلى جانب مجموعة من الخيول المميزة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مطر اليبهوني الظاهري، أن الوصول للمحطة السادسة في السويد، يجسد التنوع الجغرافي في خطط الدعم لملاك ومربّي الخيل العربي في القارة الأوروبية.