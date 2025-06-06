الامارات | العين الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد أهداف دوري المحترفين لكرة القدم، منذ انطلاقه حتى نسخته الـ16 التي اختُتمت أخيراً، (8609 أهداف)، بعد أن سجل الموسم الحالي «582 هدفاً»، ما وضعه في المرتبة الرابعة تاريخياً من حيث الأكثر غزارة منذ انطلاق «دوري المحترفين».

ويُعدّ موسم «2018-2019» الأكثر غزارة بالأهداف، بعد أن شهدت مبارياته إجمالي «644 هدفاً»، بينما يُعدّ موسم «2017-2018» الأقل تسجيلاً للأهداف، باقتصاره على «394 هدفاً».

ويتربع نادي العين على قائمة أكثر أندية «دوري المحترفين» إحرازاً للأهداف بإجمالي «864 هدفاً»، ما يعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها «الزعيم»، مدعوماً بتألقه على مدار تاريخ الدوري واحتفاظه حتى يومنا الحالي بكونه الفريق الأكثر إحرازاً للأهداف في نسخة واحدة، وحققه العين موسم «2012-2013»، وشهد وصوله إلى شباك المنافسين بعدد «74 هدفاً»، فيما يُعدّ كلباء أقل فريق إحرازاً للأهداف في نسخة واحدة وجاء ذلك في موسم «2014-2015» بعدد «17 هدفاً» فقط.

وجاء الجزيرة في وصافة أكثر أندية «دوري المحترفين» زيارة للشباك بإجمالي «859 هدفاً»، تأكيداً لرفعة الأسماء التي مثّلت الفريق، من أبرزها نجمه السابق واللاعب الحالي لنادي النصر علي مبخوت، الذي تكفل بمفرده في تسجيل «218 هدفاً» بقميص نادي الجزيرة، ونسبة قاربت 25% من إجمالي أهداف النادي في المحترفين.

ويأتي شباب الأهلي ثالثاً بإجمالي «784 هدفاً»، متبوعاً بالوحدة بعدد «757 هدفاً»، والوصل خامساً بإجمالي «651 هدفاً».

ويحتفظ الوحدة بصدارة أقوى خط دفاعي بتاريخ البطولة، وسجله «العنابي» في موسم «2009-2010»، باقتصار شباكه على استقبال «15 هدفاً» فقط، فيما يُعدّ «الشعب» قبل دمجه مع الشارقة، أكثر فريق استقبلت شباكه الأهداف في نسخة واحدة وبلغ عددها «71 هدفاً».

مبخوت الأكثر تسجيلاً في نسخة واحدة

يُعدّ نجم نادي الجزيرة سابقاً واللاعب الحالي لفريق النصر، علي مبخوت، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة، بعد أن اعتلى صدارة هدافي موسم (2015-2016)، بإجمالي 33 هدفاً.