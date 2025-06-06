الامارات | الروسي غريبنيف بطلاً لـ «دبي المفتوحة للشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الروسي ألكسي غريبنيف لقب النسخة 25 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشارك فيها 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، واختتمت منافساتها أول من أمس.

ونجح غريبنيف الذي يحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ19، في حسم لقب الفئة «أ» لمصلحته للمرة الأولى، بنظام كسر التعادل على حساب الإسباني ألان بيشوت، بعد أن أنهى كل منهما البطولة برصيد سبع نقاط.

حضر حفل الختام، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، نجيب محمد صالح، وأعضاء مجلس الإدارة: سعيد يوسف شكري، وأمل العارف، وعثمان موسى، وأمين عام الاتحاد، عبدالكريم المرزوقي.

من جانبه، حصد أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار لقب الفئة «ب»، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 7.5 نقاط من تسع جولات، بعد تعادله على الطاولة الأولى مع أستاذ الاتحاد الدولي الأرميني، مانوكيان سارغيس، مستفيداً من خسارة الهندي ألنكار فندان من الصيني يانغ جي.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، نجيب محمد صالح، أن منافسات البطولة جاءت مثيرة ومشوقة، إذ حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وقال في تصريحات صحافية: «تعدّ البطولة إعداداً جيداً لنادي دبي للشطرنج والثقافة الذي يستعد لاعبوه للمشاركة في بطولة العرب للناشئين والشباب التي تستضيفها المغرب في يوليو المقبل».

وبلغ مجموع جوائز بطولة دبي 52 ألف دولار، بواقع 39 ألفاً و500 دولار للفئة الأولى «أ»، التي تنافس عليها اللاعبون الحاصلون على تصنيف أعلى من 2300، وحصل فيها البطل على 12 ألف دولار، بينما تقدم الفئة «ب» المفتوحة للاعبين الحاصلين على تصنيف أقل من 2300، جوائز إجمالية قدرها 12 ألفاً و500 دولار، وحصل البطل على 2000 دولار.