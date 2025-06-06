الامارات | تابيا وميشا تُمثّلان الإمارات في بطولة العالم للريشة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت تابيا عمر وميشا عمر لتمثيل الدولة في بطولة العالم للريشة الطائرة لعام 2025، التي تُقام في باريس، لتسجل الإمارات بذلك أول مشاركة لها في أرفع حدث سنوي في رياضة الريشة الطائرة على مستوى العالم، في البطولة التي ستقام في صالة «أديداس أرينا» الشهيرة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل.

وطبقاً لبيان صحافي صادر عن اتحاد كرة الريشة، فإن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تضع رياضة الإمارات على خارطة الريشة الطائرة العالمية.

ووصلت اللاعبة تابيا عمر (19 عاماً) إلى المركز الأول عالمياً في فئة الزوجي للسيدات، والمركز الثاني في الزوجي المختلط، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة للفئة العمرية تحت 19 عاماً. أما شقيقتها الصغرى ميشا عمر التي ستكمل عامها الـ17 في وقت لاحق هذا العام، فقد احتلت المركز الـ10 عالمياً في الفردي للسيدات، وفي الزوجي للسيدات (برفقة تابيا).