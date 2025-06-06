اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - أوروبا

مقدونيا الشمالية - بلجيكا 22:45

النرويج - إيطاليا 22:45

جبل طارق - كرواتيا 22:45

جمهورية التشيك - الجبل الأسود 22:45

تصفيات كأس العالم - أميركا الشمالية

أنتيغوا وبربودا - كوبا 23:00

ودية

الكاميرون - أوغندا 23:00

أيرلندا - السنغال 22:45

روسيا - نيجيريا 21:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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