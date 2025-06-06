الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - أوروبا
مقدونيا الشمالية - بلجيكا 22:45
النرويج - إيطاليا 22:45
جبل طارق - كرواتيا 22:45
جمهورية التشيك - الجبل الأسود 22:45
تصفيات كأس العالم - أميركا الشمالية
أنتيغوا وبربودا - كوبا 23:00
ودية
الكاميرون - أوغندا 23:00
أيرلندا - السنغال 22:45
روسيا - نيجيريا 21:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App