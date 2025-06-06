الامارات | الصربي زوران مدرباً للحمرية خلفاً لباروت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية، عن التعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى «الهواة» خلفاً للمدرب المواطن عيد باروت، وهي المرة الثالثة التي سيظهر فيها زوران محلياً بعد تدريبه فريق دبا مرتين سابقتين موسم 2022/2021، ثم في المحترفين العام الذي تلاه.

ووصف رئيس مجلس إدارة النادي حميد حسن الشامسي، التعاقد مع زوران بأنه يأتي في إطار خطة النادي لإعادة الحمرية إلى موقعه الطبيعي، مؤكداً أن التعاقد مع المدرب بناء على توصية اللجنة الفنية التي حرصت على استقطاب مدرب يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، وسجلاً حافلاً بالنجاحات بعد قيادته نادي دبا للصعود إلى دوري المحترفين، إضافة إلى كفاءته الفنية وقدرته على صناعة الفارق، مؤكداً أن الفريق سيشهد تعزيزات نوعية في صفوفه خلال الفترة المقبلة.