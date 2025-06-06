الامارات | السعودية تجتاز البحرين بثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب السعودية انتصاراً ثميناً ومستحقاً (2-صفر) على مضيفه منتخب البحرين، أمس في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، التي شهدت أيضاً فوز أستراليا على ضيفتها اليابان (1-صفر)، وإندونيسيا على ضيفتها الصين بالنتيجة نفسها. وافتتح مصعب الجوير التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 16، فيما تكفل عبدالرحمن العبود بتسجيل الهدف الثاني (78).

وارتفع رصيد المنتخب السعودي، الساعي إلى التأهل للمرة السابعة، إلى «13 نقطة» في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف أستراليا، لتصبح مواجهتهما المقبلة حاسمة في تحديد هوية المتأهل المباشر الثاني عن تلك المجموعة لكأس العالم، برفقة منتخب اليابان (المتصدر).