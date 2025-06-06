شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات إياب نصف نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

حقق نادي البنك الأهلي انتصارا ثمينا على إنبي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر ، وفاز البنك الأهلي على إنبي 2-1 في ذهاب نصف النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.

اقترب سيراميكا من حسم تأهله إلى نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، وتغلب سيراميكا على الإسماعيلي في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل على ستاد الاسماعيلية.

ويلعب الفائز من البنك الأهلي وإنبي، ضد الفائز من مواجهة الإسماعيلي ضد سيراميكا فى المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر والمقرر لها 12 يونيو الجاري.

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

الإياب

الاحد 8 يونيو

سيراميكا × الإسماعيلي – استاد الدفاع الجوى – الثامنة مساءً

إنبي × البنك الأهلي – استاد بتروسبورت – الثامنة مساءً

مباراة المركز الثالث: 12 يونيو في الخامسة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

مباراة النهائي: 12 يونيو في الثامنة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.