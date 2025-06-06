شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: موسيمانى أقرب مدرب إلى قلبى.. ومرموش لاعب جبار وصلاح ملهم والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى هو أقرب مدرب إلى قلبه، وقال أفشة فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: "موسيمانى أقرب مدرب إلى قلبى، وكان قريبا منا على المستوى الإنسانى وتشعر أنه مصرى مثلنا، الفلوس مهمة لكنها ليست كل شىء، ليست كل الأمور مادية إذا طلب منى شخص شيئا وأستطيع أن أقدمها فلن أتأخر".

وأضاف: "عادل إمام ممثلى المفضل، وبحب أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعمرو دياب وعبد الباسط حمودة".

وواصل أفشة: "حلمت بالاحتراف منذ صغرى لكن لم يكن لدى إمكانيات لتحقيق الحلم، خلال تواجدى بإنبى طلبت من وكيل أن أقضى فترة معايشة فى إسبانيا لكنه لم يهتم بالأمر، كان نفسى ألعب فى إسبانيا وبحب ريال مدريد جداً".

واختتم أفشة: "عمر مرموش لاعب جبار موهبة مرعبة، وعرفت موهبته عندما تدربت معه فى المنتخب، وربنا يبعد عنه الإصابات، ومرموش وصلاح أعطوا الحافز للاعبين أن بإمكانهم الوصول للأفضل، والجيل الصاعد صعب نوعاً ما، والتقسيمة داخل الأهلى أقوى من مباريات الدورى، ودائماً أسمع سورة ياسين قبل المباريات".