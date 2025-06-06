شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: أسعى لتعلم الكلمات الأجنبية لفهم المدرب وطاهر يساعدنى وزيزو قريب مننا والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه لم يتوقع هزيمة بيراميدز فى مباراتين متتاليتين فى الدورى، وقال أفشة فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: "لم أتوقع هزيمة بيراميدز مباراتين متتاليتين، وربنا أعطانا الفرصة ولم نفرط فيها، لم ننتظر هدية أخرى، وقلت للاعبين لازم نمسك فى الفرصة احنا كنا بعيد عن المنافسة وربنا جابلنا الفرصة".

وأضاف أفشة: "إمام عاشور طيب جداً ومن أقرب اللاعبين لى، وهو لاعب كرة وتأقلم بسرعة، الأهلى ضم صفقات جديدة ولازم نعمل حاجة، زيزو قريب مننا كلنا وأى لاعب هيدخل النادى سيكون قريبا منا".

وواصل: "حلمت بالاحتراف منذ صغرى لكن لم يكن لدى إمكانيات لتحقيق الحلم، خلال تواجدى بإنبى طلبت من وكيل أن أقضى فترة معايشة فى إسبانيا لكنه لم يهتم بالأمر، كان نفسى ألعب فى إسبانيا وبحب ريال مدريد جداً".

وأكمل أفشة: "أنا بشارك مع الفريق ولو جلست على الدكة لدى فرصة للمشاركة، لذلك أرى أنه من الطبيعى أن يكون لى فرصة فى المنتخب، لغة الكرة سهلة وأسعى لتعلم بعض الكلمات باللغة الأجنبية، وبسأل طاهر على بعض الكلمات لفهم المدرب".

واختتم أفشة: "عمر مرموش لاعب جبار، موهبة مرعبة، وعرفت موهبته عندما تدربت معه فى المنتخب وربنا يبعد عنه الإصابات، ومرموش وصلاح أعطوا الحافز للاعبين أن بإمكانهم الوصول للأفضل، والجيل الصاعد صعب نوعاً ما، والتقسيمة داخل الأهلى أقوى من مباريات الدورى، ودائما أسمع سورة ياسين قبل المباريات".