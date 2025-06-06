شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: كولر ظلمنى 3 سنوات ونفسى أجيب جول أمام ميسى وأحتفل على طريقة رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه تعرض للظلم من السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى السابق للأهلى، على مدار 3 سنوات ماضية، مضيفا أن مثله الأعلى فى كرة القدم هو النجم كريستيانو رونالدو.

وقال أفشة فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: "أنا طبيعى وبحب أكون على طبيعتى، ممكن أغير لبسى وستايلى لكن برجع تانى لشخصيتى، مبحبش اللبس المقطع ومش بلبس اللبس بتاع طاهر، كان حلمى الشقة قبل العربية، لا أنزل كثيرا فى رمضان وأفضل التواجد مع أهلى فقط، خاصة أن تدريبى بعد الفطار".

وأضاف أفشة: "لما بنزل البلد عندى بسلم على كل الناس، وفى النادى أيضاً بحب أسلم على كل الناس، ومظبط أكلى، ممكن كل فترة أكل على عربية فول لكن ليس بصفة مستمرة، مثلى الأعلى كريستيانو رونالدو وأحاول أكون مثله فى كل شىء، وأتمنى أجيب جول أمام ميسى وأعمل احتفال رونالدو".

وواصل: "لقطة القاضية مميزة لسنوات طويلة عند جماهير الأهلى ولكن لو حصلنا على كأس العالم للأندية سيكون أفضل، ولا أحب الحديث عن العروض طالما أننى لاعب فى الأهلى ويتبقى فى عقدى سنتين، وأى حديث سيكون من خلال النادي".

وأكمل أفشة: "لا يوجد لاعب ينزل كبديل ويقدم أداء جيدا ويتم استبعاده أيضاً بعد ذلك، كولر ظلمنى جداً رغم إن علاقتى به كانت جيدة، لا أعرف لماذا ظلمنى، فى مرة قال لى عايزك تدافع مثل حمدى وديانج، فقلت له سأحاول ولكن طريقة لعبى مختلفة عن حمدى وديانج، لاعبين كثر لم يتحملوا ظلم كولر ورحلوا وأنا الوحيد الذى تحملته 3 سنوات".

واختتم أفشة: "بحب لعب عمرو السولية وعلى معلول ومحمد هانى، وجراديشار مهاجم كبير جداً ووسام أبو على، وبجب أن يكون بيننا كلام داخل الملعب بشكل مستمر، أعتقد صعب حالياً تجد لاعبا فى نفس مركزى، وأتمنى يكون فى فى الفترة المقبلة، لا أخاف من كرة القدم ولكنى أحترم المنافس".