شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى بيراميدز نظيره نادى الزمالك، بالتتويج بلقب كأس مصر، عقب فوزه بالمباراة التى جمعتهما، مساء، الخميس، على استاد القاهرة الدولى بنهائى البطولة.

وأشاد نادى بيراميدز فى تهنئته بالروح الرياضية التى اتسمت بها المباراة، متمنيا مزيدا من النجاح والازدهار للكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة.

وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، فى وقت سابق، على تهنئة نادى بيراميدز، عقب تحقيقه لقب دورى أبطال أفريقيا، فى إنجاز جديد للكرة المصرية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.