شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: صفقة الأهلي الجديدة حاليا فى الطائرة إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

كشف عماد متعب، نجم الأهلي السابق، عن قدوم صفقة الأهلي الجديدة إلى أمريكا خلال الساعات المقبلة، للانتظام في معسكر الفريق استعداداً لكأس العالم للأندية.

وقال عماد متعب في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: "الفريق حاليًا ما زال له 3 صفقات قادمين إلى أمريكا، وسام أبو علي مع المنتخب الفلسطيني، وأليو ديانج مع مالي، وفي صفقة ثالثة في الطريق في الطائرة الآن".

ويقوم مسئولو النادى الأهلى بقيد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، اليوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الاضحى المبارك، فى قائمة الفريق باتحاد الكرة تمهيداً لسفر اللاعب للولايات المتحدة الامريكية للحاق ببعثة المارد الاحمر المتواجدة هناك للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

الأهلي قام بتجهيز كل الأوراق المطلوبة من أجل قيد زيزو، وسيتم رفع اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد من الفيفا (TMS)، كما طالب النادي اتحاد الكرة بتوفير الموظفين اللازمين في مقر الجبلاية من أجل إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الموعد المحدد وفقاً للقيد الاستثنائى المفتوح للمارد الاحمر هذه الاونة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم غريمه الزمالك، على ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب سينضم لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.