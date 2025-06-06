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المثلوثى: بطولات الزمالك تولد من رحم المعاناة وسأعود للملاعب بعد 3 أشهر

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المثلوثى: بطولات الزمالك تولد من رحم المعاناة وسأعود للملاعب بعد 3 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 06 يونيو 2025 01:28 ص

قال التونسي حمزة المثلوثي، لاعب فريق الزمالك، إن فريقه واجه ضغوطاً كثيرة في مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال اللاعب عقب المباراة: "دائما تأتي البطولات للزمالك من رحم المعاناة، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات". وواصل قائلاً: "جماهير الزمالك مختلفة وأتمنى أن يكون هناك مزيد من البطولات في الفترة المقبلة". واختتم حمزة المثلوثي قائلا: "سأكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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