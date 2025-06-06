شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى: بطولات الزمالك تولد من رحم المعاناة وسأعود للملاعب بعد 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال التونسي حمزة المثلوثي، لاعب فريق الزمالك، إن فريقه واجه ضغوطاً كثيرة في مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال اللاعب عقب المباراة: "دائما تأتي البطولات للزمالك من رحم المعاناة، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات". وواصل قائلاً: "جماهير الزمالك مختلفة وأتمنى أن يكون هناك مزيد من البطولات في الفترة المقبلة". واختتم حمزة المثلوثي قائلا: "سأكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.