شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يصطحب حازم إمام للاحتفال مع جماهير الزمالك بلقب كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اصطحب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك حازم إمام نجم القلعة البيضاء للاحتفال مع الجماهير بلقب كأس مصر.

كما حرص ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك،على تبادل الأحضان مع شيكابالا،والاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء بلقب كأس مصر.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.







