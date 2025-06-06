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شيكابالا يصطحب حازم إمام للاحتفال مع جماهير الزمالك بلقب كأس مصر.. صور

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  • شيكابالا يصطحب حازم إمام للاحتفال مع جماهير الزمالك بلقب كأس مصر.. صور 1/4
  • شيكابالا يصطحب حازم إمام للاحتفال مع جماهير الزمالك بلقب كأس مصر.. صور 2/4
  • شيكابالا يصطحب حازم إمام للاحتفال مع جماهير الزمالك بلقب كأس مصر.. صور 3/4
  • شيكابالا يصطحب حازم إمام للاحتفال مع جماهير الزمالك بلقب كأس مصر.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 06 يونيو 2025 12:14 ص

اصطحب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك حازم إمام نجم القلعة البيضاء للاحتفال مع الجماهير بلقب كأس مصر.

كما حرص ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك،على تبادل الأحضان مع شيكابالا،والاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء بلقب كأس مصر.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة  بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.

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ميدو
ميدو

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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