شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الموسم المقبل للزمالك سيكون مختلفا وأهدى الجماهير لقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يهدى جماهير القلعة البيضاء لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في النهائي.

وتابع جابر خلال تصريحات عقب المباراة: "جمهور الزمالك يستحق اللقب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كل البطولات من أجل إسعادهم".

واختتم عمر جابر قائلاً: "الزمالك في الموسم المقبل سيكون له شأن مختلف وأعد بمزيد بتحقيق من البطولات بمجهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.