شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الموسم المقبل للزمالك سيكون مختلفا وأهدى الجماهير لقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 06 يونيو 2025 01:26 ص
قال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يهدى جماهير القلعة البيضاء لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في النهائي.
وتابع جابر خلال تصريحات عقب المباراة: "جمهور الزمالك يستحق اللقب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كل البطولات من أجل إسعادهم".
واختتم عمر جابر قائلاً: "الزمالك في الموسم المقبل سيكون له شأن مختلف وأعد بمزيد بتحقيق من البطولات بمجهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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