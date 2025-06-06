اخبار الرياضه

عمر جابر: الموسم المقبل للزمالك سيكون مختلفا وأهدى الجماهير لقب كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

عمر جابر: الموسم المقبل للزمالك سيكون مختلفا وأهدى الجماهير لقب كأس مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الموسم المقبل للزمالك سيكون مختلفا وأهدى الجماهير لقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 06 يونيو 2025 01:26 ص

قال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يهدى جماهير القلعة البيضاء لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في النهائي.

وتابع جابر خلال تصريحات عقب المباراة: "جمهور الزمالك يستحق اللقب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كل البطولات من أجل إسعادهم".

واختتم عمر جابر قائلاً: "الزمالك في الموسم المقبل سيكون له شأن مختلف وأعد بمزيد بتحقيق من البطولات بمجهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements