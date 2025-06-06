شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: أهدى بطولة كأس مصر لـ عبد الشافى ولاعبى الزمالك يستحقون الكثير والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر مؤكداً أن لاعبى الفريق الأبيض يستحقون أكثر من ذلك بعد الجهد الذى بذلوه طوال الفترة الماضية.

أضاف الونش خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" :" أشكر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وللاعيبين يسنتحقون أكثر من ذلك".

تابع الونش:" أهدى الفوز لمحمد عبد الشافى لأنه هذا أخر مباراة له معنا ،وهو قيمة كبيرة وأتمنى له التوفيق في خطوته القادمة".

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .